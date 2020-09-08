Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak.

"DEAŞ İLE İLGİLİ 10 HEDEFİN 6'SINI ALDIK"

Bu sabah itibariyle MLKP'den 34 kişi gözaltına alındı. DEAŞ operasyonu da devam ediyor; sözde emirin irtibatı olduğu 11 şüpheli yakalandı. 1'i kaçıyor onun da ifadesi alınacak. Bu sabah DEAŞ ile ilgili 10 hedefimiz vardı 6'sını aldık.

"MAVİ KATEGORİDE YER ALAN TERÖRİST YAKALANDI"

11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler. 2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik.

"SİBER SUÇLAR SAHASINDA 214 OPERASYON YAPILDI"

Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık. Bunlar içinde terör, sanal bahis, sanal kumar var. Birçok kişi gözaltında ve tutuklandı.