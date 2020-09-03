Son Dakika: Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Vücut kırgınlığı nedeniyle eşi Semiha Yıldırım ile birlikte hastaneye başvuran Binali Yıldırım, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Yıldırım, tedavi sürecini eşiyle birlikte evde geçirecek.

Twitter hesabından koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

"DUA EDER DUA BEKLERİZ"

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

ERZİNCAN'DA RAFTİNG YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Erzincan'ın Kemah (Eğin) ilçesinden geçen Karasu Nehri'ne giden Binali Yıldırım, beraberindekilerle birlikte bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmiş; yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yapmıştı.

İBRAHİM KALIN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Yıldırım ailesine geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kalın, açıklamasında "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir." sözlerine yer verdi.