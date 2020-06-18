Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim

Son zamanlarda ismi sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kararını verdi.

"ADAY DEĞİLİM, SON KARARIM"

Binali Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanlığı'na aday değilim, son kararım. Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Arkadaşlar Meclis Başkansız kalmasın. Uygun görülen adayların grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız. Ben aday değilim. Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"NİYETİMİ ÖRTÜLÜ ORTAYA KOYMAM"

Yıldırım, basın mensuplarının "Temayülden sizin isminiz çıkarsa" şeklindeki ısrarlı soruları üzerine de "Şu anda benim dediğime itibar edin. Bundan başkası faraziye olur. Zanla amel olmaz. Ben meclis başkanlığına aday değilim. Bir kaç gündür etrafta görüyorum; 'aday, çok istiyor, geliyor-gidiyor' bunlar gıyabımda olan şeyler. Ben asla niyetimi öyle örtülü bir şekilde ortaya koymam. Artık takvim de yaklaştı, piyasa da hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Seçilecek arkadaşa da başarılar diliyorum" diye konuştu.