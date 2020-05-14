Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi

Son dakika: Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada, 8 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 9 Mayıs'ta da iki kişide koronavirüse rastlanan siyah-beyazlı kulüpte, toplam pozitif vaka sayısı 10'a yükseldi.

14.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:18

Beşiktaş Kulübü 9 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, yapılan koronavirüs testi sonrasında 1 futbolcu ve 1 çalışanın sonuçlarının pozitif çıktığını ve bu isimlerin tedavilerine başlandığını duyurmuştu.

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Siyah-beyazlı kulüp, teknik heyet ve futbolculara 13 Mayıs tarihinde bir kez daha koronavirüs testi yapıldığını ve 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Böylece siyah-beyazlılarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan isim sayısı 10'a yükseldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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