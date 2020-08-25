Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu bugün oynanan maçlarla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan eşleşmede PAOK ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, Selanik'te oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybetti ve organizasyona veda etti. Ev sahibi ekibin golleri 7 ile 24. dakikada Christos Tzolis ve 30. dakikada Dimitrios Pelkas'tan gelirken Chuba Akpom 41. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Beşiktaş'ın golünü 37. dakikada Cyle Larin kaydetti.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

2020/21 sezonunda oynadığı ilk resmi maçını kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek ve 3. Ön Eleme Turu'na katılacak.

Yunanistan temsilcisi ise bu galibiyetle Devler Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.