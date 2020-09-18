Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı
Son dakika: Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre'yi renklerine bağladığını duyurdu. Töre, 2013-19 yılları arasında da siyah beyazlı formayı giymişti.
18.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:24
Beşiktaş, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen milli futbolcu Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta 70 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
7 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren Gökhan Töre, sarı siyahlı formayla toplam çıktığı 28 maçta 2 gol 5 asistle oynadı.