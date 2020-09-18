Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı

Beşiktaş, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen milli futbolcu Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta 70 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren Gökhan Töre, sarı siyahlı formayla toplam çıktığı 28 maçta 2 gol 5 asistle oynadı.