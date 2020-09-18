Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı Son dakika: Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre'yi renklerine bağladığını duyurdu. Töre, 2013-19 yılları arasında da siyah beyazlı formayı giymişti.

Beşiktaş, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen milli futbolcu Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta 70 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.