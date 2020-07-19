Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımın hedefi, sahadan 3 puanla ayrılarak avantajlı bir konuma ulaşmak.

EMRE, SON DERBİSİNDE 11'DE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisinde 11'de sahaya çıkarken sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ta ise sakatlıktan dönen Burak Yılmaz ve Boateng, ilk 11'deki yerlerini aldılar.

Saat 21:00'de başlayan dev derbide Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi.