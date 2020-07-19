Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in 33. haftası, dev bir derbiye sahne oluyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, sezonun son derbisinde kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarına katılmayı planlayan iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımın hedefi, sahadan 3 puanla ayrılarak avantajlı bir konuma ulaşmak. EMRE, SON DERBİSİNDE 11'DE Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisinde 11'de sahaya çıkarken sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ta ise sakatlıktan dönen Burak Yılmaz ve Boateng, ilk 11'deki yerlerini aldılar. Saat 21:00'de başlayacak dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler; BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak. FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi.