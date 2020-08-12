Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

MAAŞI 850 BİN EURO

30 yaşındaki oyuncu, primler dahil 850 bin euro ücret alacak.

Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.