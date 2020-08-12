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Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı

Son dakika: Caner Erkin'in ayrılığı sonrası Beşiktaş sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan ayrılan Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı.

12.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:40

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

MAAŞI 850 BİN EURO

30 yaşındaki oyuncu, primler dahil 850 bin euro ücret alacak.

Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
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