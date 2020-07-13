Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Caner Erkin'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

13.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:23

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, tek golle kazandı.

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İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in 52. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 56 yapan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yolunda en yakın rakibi 5. sıradaki Galatasaray ile puan farkını 4'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

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