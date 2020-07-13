Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti Son dakika: Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Caner Erkin'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, tek golle kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in 52. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 56 yapan siyah beyazlılar, haftayı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantajı eline geçirdi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.