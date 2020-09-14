Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transfer ile ilgili, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

3 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında futbol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.