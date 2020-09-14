Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı Son dakika: Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile resmi sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki orta saha, 2015-2018 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti.

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transfer ile ilgili, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 3 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında futbol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.