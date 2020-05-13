Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 5,66 liradan satılan benzinin litresi 5,47 liraya düşecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,81 liradan 5,62 liraya, İzmir'de ise 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.