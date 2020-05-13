Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak. BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK? İndirimin ardından İstanbul'da 5,66 liradan satılan benzinin litresi 5,47 liraya düşecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,81 liradan 5,62 liraya, İzmir'de ise 5,83 liradan 5,64 liraya inecek. Ayrıntılar geliyor...