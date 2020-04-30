Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'de akaryakıt fiyatları sürekli bir değişime uğruyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varilinin 25 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla benzine zam göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,08 TL'den satılan benzinin litresi 5,24 TL'ye yükselecek. Benzinin litresi İzmir'de 5,19 TL'den 5,35 TL'ye, Ankara'da ise 5,18 TL'den 5,34 TL'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.