Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti

Vatandaşlar, koronavirüs sürecinde bankalarla yaşadıkları sıkıntıları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) şikayet etti. BDDK'nın yaptığı incelemeler sonucu 15 bankanıntalimatlara aykırı işlem yaptığını teslim etti. Söz konusu bankalar hakkında 19 milyon 650 bin TL para ceza kesildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

"İNCELEMELER KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."