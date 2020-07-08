Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı

BDDK, koronavirüs salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara, bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

ÖDEMELERİN ÖTELEME TALEPLERİ KARŞILANMALI

BDDK'dan yapılan açıklamada "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı.

"MEVCUT KREDİ LİMİTLERİNE BLOKE KONULMAMALI"

Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli" denildi.