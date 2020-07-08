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Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı

Son dakika: BDDK, bankalara çağrıda bulunarak "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı" açıklamasını yaptı.

08.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:34

BDDK, koronavirüs salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara, bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

ÖDEMELERİN ÖTELEME TALEPLERİ KARŞILANMALI

BDDK'dan yapılan açıklamada "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı.

"MEVCUT KREDİ LİMİTLERİNE BLOKE KONULMAMALI"

Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli" denildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Haber Yorumları (4)
FAİZSİZ ÖTELEME İMKANI: FAİZ KOYMADAN ÖTELEME YAPILMALI EN AZ 6-7 AY
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MUSTAFA KARAKOÇ: Biz de YAPILANDIRMA HAKKI İLE yeni konut kredi faiz oranlarından faydalanmak istiyoruz
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HMM TABİ: pandemi döneminde bile özel bankalara hatta bazı devlet bankalarına bir söz geçiremediniz faiz ile ertelendi - ötelendi tüm krediler şimdi söz geçirebilecekler sanki
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