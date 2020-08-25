Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

UEFA, Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını duyurdu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki bu zorlu mücadele 24 Eylül Perşembe günü oynanacak.

EN BÜYÜK OLABİLMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih ile Avrupa Ligi finalinde Inter'i 3-2 yenen Sevilla Avrupa futbolunun en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.