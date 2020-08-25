Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son dakika: UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçının stadın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanmasına karar verdi.
25.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:58
UEFA, Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını duyurdu.
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki bu zorlu mücadele 24 Eylül Perşembe günü oynanacak.
EN BÜYÜK OLABİLMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR
Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih ile Avrupa Ligi finalinde Inter'i 3-2 yenen Sevilla Avrupa futbolunun en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.