Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacak UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak Son dakika: UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçının stadın yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanmasına karar verdi.

UEFA, Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını duyurdu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki zorlu mücadele 24 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nda oynama şansı bulmuştu. Avrupa Ligi finalinde Inter'i 3-2 yenen Sevilla da Süper Kupa'nın diğer ekibi olmuştu.