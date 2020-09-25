Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı

Finansal piyasalarda normalleşme adımları kapsamında swap işlemlerinde düzenlemeye gidildi.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) yurt dışı swap işlemlerinde aranan yasal öz kaynak sınırını gevşetti. Daha önce, TL alım yönündeki işlemler yasal öz kaynağın yüzde 1'i, TL satım yönündekiler ise vadesine göre yüzde 1 ile yüzde 10 arasında sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama TL alım işlemleri için yüzde 10'a yükseltilirken, TL satım için yüzde 2 ile yüzde 20 arasına çekildi.

Buna göre, yurt dışından TL satım yönünde gerçekleştirilen işlemlerde vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 2, vadesine 30 gün kalanlar için yüzde 5 ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 öz kaynak sınırı uygulanacak

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