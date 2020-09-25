Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı
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Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı

25.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:59

Son dakika: Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal öz kaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Finansal piyasalarda normalleşme adımları kapsamında swap işlemlerinde düzenlemeye gidildi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) yurt dışı swap işlemlerinde aranan yasal öz kaynak sınırını gevşetti. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal öz kaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı" denildi.

SINIRLAMA YUKARI ÇEKİLDİ

Daha önce, TL alım yönündeki işlemler yasal öz kaynağın yüzde 1'i, TL satım yönündekiler ise vadesine göre yüzde 1 ile yüzde 10 arasında sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama TL alım işlemleri için yüzde 10'a yükseltilirken, TL satım için yüzde 2 ile yüzde 20 arasına çekildi.

SINIRLAMA VADEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Buna göre, yurt dışından TL satım yönünde gerçekleştirilen işlemlerde vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 2, vadesine 30 gün kalanlar için yüzde 5 ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 öz kaynak sınırı uygulanacak.

ÖZ KAYNAK NEDİR?

Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârları toplamından oluşan sermaye, diğer bir deyişle şirket varlıkları toplam değerinden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar.

Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı
Haber Yorumları (1)
KARAMURAT: Bu nedemek yani siz benim 10 lirami alin bana 1 lira verin demek galiba..
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