Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi

Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi okunmasıyla tekrar gündeme gelen Ayasofya'nın cami olması konusunda Danıştay kararını verdi. Danıştay, 1934 tarihli Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. Böylece Ayasofya'nın cami olmasının önü açılmış oldu.

DANIŞTAY'IN VERDİĞİ AYASOFYA KARARININ TAM METNİ

AYASOFYA KARARI SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

İLK DAVA 2005'TE AÇILMIŞTI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

DANIŞTAY'IN AYASOFYA KARARINDA YAZANLAR