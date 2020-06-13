Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını söyledi. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi?" sorusuna ise "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

NORMALLEŞME DESTEĞİ GELİYOR

Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak. Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN TEŞVİK

Kayıt dışı istihdamı ne kadar kayıt içine çekebilirsek sosyal güvence açısından o kadar faydalı olacak. Kayıt dışı istihdamda olanı kayıt içine çekmek için teşvik paketi sunduk. İyi bir teşvik olacağına inanıyoruz.

PART TİME ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

Kısmı çalışma part time çalışma ile işsizlik arasında negatif kolerasyon var. Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz. Gençlerimiz için paketin içinde böyle bir madde bulunacak.

3 AYLIK SİGORTAYI DEVLET ÖDEYECEK

Bir diğer teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde işe döndükleri zaman, o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz.

YENİ MODELDE KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

Nüfusumuz yaşlanmakta. Şu anda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önemli bir demokrafik fırsat penceremiz var. Emeklilik sistemlerini daha etkinleştirmek ve ortaya çıkarmak zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemine dair müzakerelerimiz devam ediyor. Kazanılmış haklar kesinlikle korunacak. Birden çok model var. Karma bir emeklilik sistemi. Taraflardan önerilerini de aldık, netleştiğinde detaylarını açıklayacağız. Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak."