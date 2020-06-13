Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğini devam ettirmenin münkün olmayabileceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını söyledi. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi?" sorusuna ise "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.

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