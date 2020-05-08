Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak

Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Buna göre, SSK kapsamında normal ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. Bağkurda ise 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta yatırılacak.

08.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:48

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Buna göre, SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri erasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

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BAYRAM NEDENİYLE ERKENE ALINDI

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.