Son Dakika: Bakan Koca, Sert tedbirler gelecek mi? sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran itibariyle başlayan "Kontrollü sosyal hayat" döneminin ardından artan vakalar sonrası merak edilen "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Daha sert tedbirler almak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Bakan Koca, "Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte" dedi.

"TEDBİRLERE UYUMUMUZ ÇOK ÖNEMLİ"

Bakan Koca, koronavirüs gündemi ile düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Sert tedbirler uygulanacak mı?" sorusuna yanıt veren Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını ifade etmek isterim. Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte. Bu yer yer bazı illerimizde sorun olduğumuzda kurullarımız ilçe, mahalle, köy bazında kısıtlama yetkisi almaya sahip. Türkiye'de ilave yasak düşünülmüyor. Ama bizim tedbirlere uyumumuz çok önemli. Mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylarda daha yaygın şekilde olmamız gerekiyor. Ayrıca ilave olarak HES kodunu biliyorsunuz. Bütün vakalarımız uygulamada yer alıyor. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonunu mutlaka sağlamaya çalışıyorum"