Son Dakika: Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusuna yanıt verdi

Türkiye koronavirüsü ile mücadelesine devam ederken Bilim Kurulu bugün bir kez daha bir araya geldi. Toplantı sonrası kamuoyuna açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda olası kısıtlamaya ilişkin de yanıt verdi. Bakan Koca bayramda il bazında kısıtlama olabileceğinin altını çizerken, "Ülke genelinde kısıtlama Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Salgının seyrine göre bayramda il bazında kısıtlama olabilir" dedi.

BAKAN KOCA KAPIYI AÇIK TUTTU

Bakan Koca "Kurban Bayramı kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Kısmi tartışıldı ama öneri gelmedi. Önümüzdeki günlerde daha netleşmiş olur. Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama özellikle il bazında birtakım kısıtlamaların gündeme gelebileceği konuşuldu. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il hıfzısıhha kurulu kararları almaya yetkili. İl bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞEN SAYISINDA ARTIŞ VAR

Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 302 test yapıldı ve 1041 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs tedavisi gören 22 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 282'ye, toplam vaka sayısı ise 208 bin 938'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 219 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Son 3 günde vakaların arttığı ve azaldığı illeri paylaşan Bakan Koca, "En çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle;

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"DÜNYADA 12 MİLYON KOVİD-19 VAKASI VAR"

"Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ay ile 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Kovid-19 vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

"ÇOK SAYIDA VAKANIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER ÇIKTI"

Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

"GENÇLERİMİZ TESTİ POZİTİF ÇIKAN MEHMETÇİKTEN MESULDÜR"

Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. Devletimiz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırımlar yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı risklere karşı başta İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içindedir.

18 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Hıfzıssıha Kurulları'ndan gelen bilgiye göre; son 1 hafta içinde 81 ilimizde koronavirüs kurallarına uymayan 18 bin kişiye ceza kesildi.

SON 3 GÜNDE VAKALARIN ARTTIĞI İLLER

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi.Son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

"ANADOLU'DA BİRİNCİ DALGA DEVAM EDİYOR"

Koca İstanbul başta olmak üzere diğer illerdeki durumu ise şu ifadelerle açıkladı:İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul'un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde 14., 15., 16. ve 17. haftalarda piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz.

Yani Anadolu'da hala birinci dalga devam ediyor. Sayılardaki artış da, pikini tamamlayan illerin stabil olduğunu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artışta, toplam vaka sayımızın düşmemesine sebep olmakta.