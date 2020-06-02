Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Çince paylaşımla uyardı

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran itibarıyla yeni normale geçildi. Bu durum ülkenin birçok noktasında vatandaşların rehavete kapılmasına sebep olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert bir uyarı geldi. Koca, Çince fotoğraf paylaşarak yaptığı paylaşımda yasakların kalkmış olmasının her şeyin normalleştiği anlamına gelmediğini söyledi.

"SİZE ÇİNCE KADAR YABANCIDIR"

Bakan Koca paylaşımında, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" ifadelerine yer verdi.

TÜRKÇE ANLAMINI DA YAZDI

Koca Çince ifadelerin yer aldığı paylaşımın Türkçe'sini, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" sözleriyle açıkladı.