Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı. Albayrak, "G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle swap görüşmesi yapıyoruz. Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir. IMF ile swap gündemde değil." dedi.

Bakan Albayrak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz.

"YILIN SON ÇEYREĞİNDE TOPARLANMA BEKLİYORUM"

Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor, bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz. Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çevirebiliyor.

"SERMAYE KONTROLÜ OLMAYACAK"

TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede. Swap görüşmeleri devam ediyor birden fazla anlaşma olabilir. (Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim sermaye kontrolü olmayacak."