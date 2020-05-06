Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
06.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:20
Son dakika: Uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin swap görüşmeleri yaptığını ancak IMF ile swap anlaşmasının gündemde olmadığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Bir sunum yapan Bakan Albayrak soruları da yanıtladı. Albayrak, "G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle swap görüşmesi yapıyoruz. Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir. IMF ile swap gündemde değil." dedi.
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