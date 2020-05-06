Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil

Son dakika: Uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin swap görüşmeleri yaptığını ancak IMF ile swap anlaşmasının gündemde olmadığını söyledi.