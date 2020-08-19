Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesine ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmayla milyonları heyecanlandı. Erdoğan'ın "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak" ifadelerinin ardından herkes müjdenin ne olacağını merak eder oldu. Erdoğan'ın açıklamalarına ilk yorum Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

"ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Milyonların heyecanını daha da artıran Albayrak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum."