Son Dakika! Azerbaycan, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası yaptığı misillemede 10 Ermeni askerini öldürdü

Ermenistan'ın Azerbaycan'a sabah saatlerinde düzenlediği ve sivillerin de hayatlarını kaybettiği saldırı sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kameralar karşısına geçip "Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Azerbaycan, 10 Ermenistan askerini öldürdüğünü duyurdu.

"İŞGAL ALTINDAKİ BAZI YERLER KURTARILDI"

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Çatışmalarla ilgili ilgili son bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, açıkladı. Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor. İşgal altındaki bazı yerler kurtarıldı" dedi.

10 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Seferberlik Birimi'nden gelen açıklamada ise, "Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi. Öte yandan 10 Ermenistan askerinin öldüğü açıklandı.

"6 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni işgali altında bulunan 6 köyün kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

İLHAM ALİYEV NE DEMİŞTİ?

Aliyev, canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi "Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik.

"DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Ermenistan gerekli cevabı aldı ve alacak. Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor.

"BİZİM TOPRAĞIMIZDA NE İŞİ VAR?"

BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var? Azerbaycan ordusu toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan'dır."