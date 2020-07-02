Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fetih Suresi okunması sonrası "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son söz için yargıyı işaret etti ve kurmaylarına hukuki başvuruların başlaması yönünde talimat verdi.

"HUKUK DEVLETİ OLARAK DANIŞTAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti.

KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay'a açılan dava görüldü.

Danıştay'dan yapılan bildiride, kararın 15 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.

Yüksek Mahkemenin vereceği karara göre Ayasofya yeniden ibadete açılabilecek ya da müze olarak kullanılmaya devam edecek.