Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak

86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii yarın cuma namazında cemaatine kavuşacak. Koronavirüs nedeniyle kısıtlı sayıda kişi cami içinde namaz kılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, caminin cumartesi sabahına kadar açık olacağını müjdesini verdi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"CUMHURBAŞKANIMIZA İSTANBULLULAR ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Ayasofya Camimizi yarın cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla yad ediyorum. 86 yıl ibadetsiz kalan mabedi, ibadetle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere, şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.

"VATANDAŞLARIN YANINDA DÖRT ŞEY GETİRMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.

"KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN 5 FARKLI ALAN BELİRLENDİ"

Misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılıyor. Cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz.

"GİRİŞLER SABAH 10.00'DA BAŞLAYACAK"

Namaz kılınacak alanlara misafir girişleri yarın sabah 10:00'dan itibaren sağlanacak. Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, toplam 101 ambulans görev yapacak. İl dışından gelen misafirler için park yeri olarak Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir. Misafirlerimiz Yenikapı'dan ücretsiz taşınacak. 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşılacak.

"AYASOFYA CAMİİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK"

Müftülüğümüz namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Tüm kurumlarımızla görevimizin başında, sizlerle birlikte olacağız."