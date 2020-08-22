Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Ankara'da bir kargo şirketinin deposunda çıkan büyük çaplı yangın kontrol altına alındı. Yangında geniş çaplı hasar oluşurken, çevredeki araçlar da zarar gördü.
22.08.2020 21:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:17
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketinin deposunda çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde UPS firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda zaman zaman küçük çaplı patlamalara da neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
GENİŞ ÇAPLI HASAR OLUŞTU
Olası bir durumda müdahale etmek için ambulanslar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) de hazır beklediği yangında, geniş çaplı hasar oluştu. Yangında, bina çevresindeki araçlar da zarar gördü.