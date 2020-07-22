Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Dün günü 405 liradan kapatan altın yükselişini sürdürüyor. Güne rekorla başlayan altının gram fiyatı 410 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 09.20 itibarıyla 409,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 liradan, cumhuriyet altını ise 2.737 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1860 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ ZAYIF

Analistler, koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları

17.30 ABD, ham petrol stokları