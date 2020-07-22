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Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 410 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 409,5 liradan, çeyrek altın 672 liradan, cumhuriyet altını ise 2.737 liradan satılıyor.

22.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:47

Dün günü 405 liradan kapatan altın yükselişini sürdürüyor. Güne rekorla başlayan altının gram fiyatı 410 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 09.20 itibarıyla 409,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 liradan, cumhuriyet altını ise 2.737 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1860 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ ZAYIF

Analistler, koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları

17.30 ABD, ham petrol stokları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Haber Yorumları (2)
IHTIYAR: TL deger kaybediyo. Sevinenler var. Bitiyoruz sessizce
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HİDİR: Altin 2011 de 1 onz 1920 dolara çikmişti, şuanda 1860 da , 40 yillik zirvesine çok yakin. Altin 1980 yilinda ise 2.200 dolara çikip 400 dolara düşmüş, yani satmak için mukemmel bir yer..
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