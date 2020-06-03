Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, araç sahipleri için müjdeli bir haber verdi. Yılmaz, bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş arasında indirim yapılacağını söyledi.

"PETROL VE DÖVİZ HAREKETLERİNDEN BAĞIMSIZ BİR İNDİRİM OLACAK"

EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim" dedi.

"VATANDAŞLAR MARKA İÇİN 20-30 KURUŞ FAZLA PARA ÖDÜYOR"

Normalleşme süreciyle vatandaşların akaryakıt satın alma alışkanlıklarının değişeceğine işaret eden Yılmaz, "Bir istasyonda fiyat 5 lira 50 kuruşken, birkaç kilometre ötede 5 lira 20 kuruş düzeyinde. Bazı vatandaşlarımız sadece marka sebebiyle akaryakıt için 20-30 kuruş fazla ödeyebiliyor. Oysa, bütün lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesi aynı. Bir istasyonunun kira gideri olmayabilir, satış hacmi farklı olabilir ve maliyetleri düşük olabilir. Bunlar da pompaya yansır. Hiçbir vatandaşımız bu şirketlerden daha zengin değil. Öyleyse markaya göre değil bütçeye göre hareket edeceğiz. Vatandaşımız 'Ucuz yakıt arabama zarar verir' diye düşünmesin, bize güvensin. Hakkari'deki akaryakıtın kalitesiyle Edirne'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki akaryakıtın kalitesi aynı. Yeter ki lisanslı bayi olsun. Ucuz olanı tercih etmekte sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"KATKILI ÜRÜNÜ EPDK OLARAK TAVSİYE ETMİYORUZ"

Daha fazla ödeme yaparak katkılı ürün almanın ise tüketicinin tercihi olduğunu ancak EPDK olarak bunu tavsiye etmediklerini ifade eden Yılmaz, "Trafiğe kayıtlı 23 milyondan fazla araç var. Ancak akaryakıt sorunuyla ilgili bu yıl kurumumuza ulaşmış sadece 135 şikayet var. Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye piyasasında ve EPDK bunun güvencesiyken vatandaşlarımız artık hem kendi cebini hem de ülkemizin ekonomisini düşünerek hareket etmeli" diye konuştu.

"ŞİKAYETLERİNİZİ EPDK'YA İLETİN"

Yılmaz, ayrıca lisanslı bir bayiden alınan akaryakıtın tüketicinin aracında soruna sebep olması halinde zararın ilgili şirket tarafından tazmin edilmek zorunda olduğunu ve tüketicilerin ilgili faturayla EPDK'ye başvurabileceğini sözlerine ekledi.