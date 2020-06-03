Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapılacağını müjdeledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, araç sahipleri için müjdeli bir haber verdi. Yılmaz, bu gece yarısından itibaren petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız olarak dağıtıcı ve bayilerinin kar marjlarından kesilmek üzere akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş arasında indirim yapılacağını söyledi.

EPDK Başkanı Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak.

"FİYAT HAREKETLERİNİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz"

Başkan Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu bildirmişti.