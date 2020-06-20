Son Dakika | Adıyaman'da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladıADIYAMAN'nın Gerger ilçesinde koyun otlatan Diyadin Polat, cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sırtlanı fotoğrafladı.

20.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:07

Adıyaman'da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladı

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ADIYAMAN'nın Gerger ilçesinde koyun otlatan Diyadin Polat, cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sırtlanı fotoğrafladı.

Aydınpınar köyünde koyun otlatmaya giden Diyadin Polat, kayalarının üzerine nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Polat, çizgili sırtlanın fotoğraflarını çekti.

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