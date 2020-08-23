Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki 6 köy tedbiren boşaltıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili, "Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor." dedi.

Vali Elban, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya da, "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde yanıt verdi.

BOŞALTILAN EVLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye ve civar illerden çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeli ve civar mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan bazı evler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"BÖLGEDE 6 KÖY BOŞALTILDI, YANAN ALAN 200 HEKTARI GEÇTİ"

Elban, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, saat 13.00 sıralarında birkaç ayrı noktada yangın başladığını ve halen kontrol altına alınmadığını söyledi.

Yoğun poyrazın da etkisiyle kuzeyden başlayan yangının güneye doğru hareket ettiğini dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Belli dönemlerde yangının yoğunluğu artmakla birlikte biz kontrol altına alacağımızı düşünürken, rüzgarın süratini arttırması neticesinde şu an henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor. Maalesef henüz kontrol altına alamadık ancak şu ana kadar yangında sevindirici olan bir taraf varsa Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız söz konusu değil. Bu bizi rahatlatan bir şey. Ülkemizin bu kadar akciğerinin yanmasına rağmen sevindirici ya da rahatlatıcı tarafı bu."

"İHA'MIZ SÜREKLİ YANGIN BÖLGESİNİ İZLİYOR"

Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü, belediyeye ait itfaiye ve iş makinelerinin alanda olduğunu belirten Elban, yangına sürekli müdahale edildiğini aktardı.

Elban, akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu an bir İHA'mız sürekli yangın bölgesini izliyor ve anlık veri aktarımında bulunuyor. Jandarmamız, komando timlerimiz, takviye birliklerimizle hem köylerimizin takviyesini yapıyoruz hem burada herhangi bir can güvenliği oluşmasın diye arkadaşlarımız sürekli tedbirler alıyor. Trafik düzenlemesi yapıyor. Ancak biraz önce yangının yoğun olduğu bölgeden de geliyoruz. O bölgede rüzgar çok fazla. Dolayısıyla bu da yangının yavaşlamasına engel oluyor ve maalesef kontrolü de çok güçleştiriyor. Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız burada çaba içerisindeler. Köylülerimiz de ilave bir mağduriyet yaşamasınlar diye kendilerine Kozan ilçemizde kalacakları yerler de temin ettik. İhtiyaç olacak barınma ve iaşeyle ilgili her türlü tedbir de alındı. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması."

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Vali Elban, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya da "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. O ancak yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde yanıt verdi.

BÜTÜN KÖY MAHVOLDU



Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.

Alevlerin yaklaştığı bazı evlere kapıyı ya da camı kırarak giren vatandaşlar, içeride patlayabilecek ya da yanabilecek malzemeleri dışarı taşıdı.

"VATANDAŞLAR BU BÖLGEYE GELMESİN"

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye gelmesinler." ifadesini kullandı.