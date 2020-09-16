Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi

FED'in Salı günü başlayan para politikası toplantısı bugün sona erdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı.

Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta Kovid-19'dan kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu. Ardından Fed Başkanı Powell, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.