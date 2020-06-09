Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haber geldi. 65 yaş üstü vatandaşlar, haftanın her günü saat 10.00 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 ay sonra yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ile 18 yaş ve altındakilere güzel haberi verdi. Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

ALINAN DİĞER KARARLAR

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni kararlar şu şekilde:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir"