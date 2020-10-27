Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi

Geçtiğimiz haftayı 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Dün 496,5 lirayla rekor kıran altın, bugün de rekor tazeledi. Psikolojik sınır olan 500 lirayı aşan gram altın 502 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Saat 17.12 itibarıyla altının gram fiyatı 501 liradan, çeyrek altın 822 liradan, cumhuriyet altını ise 3.352 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda altının ons fiyatı ise 1.907 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.