Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi
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Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi

27.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:20

Son dakika: Altının gram fiyatı psikolojik sınır olan 500 lirayı aşarak 502 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Dün 496,5 lirayla rekor kıran altın, bugün de rekor tazeledi. Psikolojik sınır olan 500 lirayı aşan gram altın saat 18.15 itibarıyla 502 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 liradan, cumhuriyet altını ise 3.357 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.907 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi

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Haber Yorumları (30)
YOBAZLAR: bu eser hepinizin koyunlar
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AŞAĞILAYAN: bunalrın hepsi dış güçlerin uydurması. dolar 5 tl. bakan söylemişti.
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NENNİDE NENNİ: halkların milletlerin değerlerini çalanların onlara bunlara yedirtenlerin Allah''la kandırıp mallarına mal saltanatlarına saltanat katanların milletlerin kanını emenlerin vampirlerin doymak bilmeyen melek dili melek görünümlü şeytanların ne kadar varsa hepsinin Allah belasını versin
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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