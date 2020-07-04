Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu

Sakarya Hendek'te havai fişek patlamasının meydana geldiği fabrikanın 3 ortağından biri olan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun patlamayla ilgili suskunluğunu bozdu. Coşkun, yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştıklarını, fabrikayı da defalarca kez denetlediklerini söyledi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, fabrika sahibi Yaşar Coşkun ile bir görüşme gerçekleştirdi. Coşkun, fabrikada daha önce kaç kez patlama gerçekleştiğine ilişkin yaşanan tartışmada, daha önce 2 patlama olduğunu ve bu patlamanın üçüncü patlama olduğunu söyledi.

"PATLAMA EĞİTİMİ ALMAMIŞ İŞÇİ ÇALIŞMIYOR"

Coşkun, fabrikada patlama konusunda eğitim almamış herhangi bir çalışan olup olmadığı yönündeki soruya, "Bunların hepsi yönetmeliklere uygundur. Patlama konusunda eğitim almayan işçi çalışmıyor. Tebliğler yaptık. Fabrika mütemadiyen denetleniyor. İşçilerimiz de eğitimli işçiler. Patlamanın sebebine ilişkin bir şey söyleyemem çalışmalar devam ediyor" yanıtını verdi.

Coşkun, fabrikada gereken önlemlerin bugüne kadar alındığını da sözlerine ekledi.